Наполі повісив цінник на Кулібалі

Сенегальця хочуть підписати кілька клубів з Англії

Джерело - Чемпіон.

Наполі хоче отримати 60 мільйонів євро від продажу захисника Каліду Кулібалі.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

29-річного сенегальця пов'язують з можливою зміною клубу в разі, якщо Наполі вийде в Лігу чемпіонів наступного сезону. У футболіста національної збірної Сенегалу зацікавлені Евертон і Манчестер Юнайтед.

У нинішньому сезоні Каліду відіграв 31 матч за Наполі у всіх турнірах і відзначився одним голом (в грі зі Спецією - 4:2).

Команда Дженнаро Гаттузо займає п'яте місце в Серії А і має однакову кількість очок з Ювентусом на четвертій позиції.