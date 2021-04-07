Наполі повісив цінник на Кулібалі

Джерело - Чемпіон.
Наполі хоче отримати 60 мільйонів євро від продажу захисника Каліду Кулібалі.
Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.
29-річного сенегальця пов'язують з можливою зміною клубу в разі, якщо Наполі вийде в Лігу чемпіонів наступного сезону. У футболіста національної збірної Сенегалу зацікавлені Евертон і Манчестер Юнайтед.
Kalidou #Koulibaly could leave in summer, if #Napoli don’t access in #UCL. De Laurentiis wants €60M to sell the centre back (his contract expires in 2023). #Everton and #ManchesterUnited are looking KK. #transfers #EFC #MUFC #mutd— Nicolò Schira (@NicoSchira) April 7, 2021
У нинішньому сезоні Каліду відіграв 31 матч за Наполі у всіх турнірах і відзначився одним голом (в грі зі Спецією - 4:2).
Команда Дженнаро Гаттузо займає п'яте місце в Серії А і має однакову кількість очок з Ювентусом на четвертій позиції.