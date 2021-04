Наполі повісив цінник на Кулібалі

Наполі хоче отримати 60 мільйонів євро від продажу захисника Каліду Кулібалі.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

29-річного сенегальця пов'язують з можливою зміною клубу в разі, якщо Наполі вийде в Лігу чемпіонів наступного сезону. У футболіста національної збірної Сенегалу зацікавлені Евертон і Манчестер Юнайтед.

Kalidou #Koulibaly could leave in summer, if #Napoli don’t access in #UCL. De Laurentiis wants €60M to sell the centre back (his contract expires in 2023). #Everton and #ManchesterUnited are looking KK. #transfers #EFC #MUFC #mutd