Петрі розкритикував політику ЄС

Джерело - ФК Герта.

Німецький футбольний клуб Герта звільнив тренера голкіперів Жолта Петрі, який розкритикував політику ЄС щодо мігрантів та представників сексуальних меншин.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Клуб із Берліну відправив у відставку угорського тренера, після того, як він висловився на тему мігрантів і ЛГБТ у інтерв'ю виданню Magyar Nemzet.

Петрі заявив, що не розуміє, чому його співвітчизник, воротар Лейпцига Петера Гулачі виступив на підтримку гомосексуалістів, трансвеститів і людей іншої сексуальної орієнтації, та сказав, що не розуміє, як Європа могла так морально пасти.

За день після виходу інтерв'ю німецький клуб звільнив угорського фахівця.

Сам Петрі вже вибачився за свої слова.

"Хочу підкреслити, що я не гомофоб і не ксенофоб. Я дуже шкодую про свою заяву про міграційну політику і хочу вибачитися перед усіма людьми, які шукають у нас притулку і яких я образив. Мені дуже подобалося працювати у Герті, і я поважаю це рішення", - сказав Петрі.

Раніше, Уніон та Герта розписали мирову в 27 турі Бундесліги.