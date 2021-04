Манчестер Сіті уклав новий контракт із лідером команди Кевіном де Брейне.

Про це повідомляє пресслужба англійського клубу.

Де Брейне перепідписав контракт до 2025 року. Попередня угода діяла до 2023-го.

Фінансові умови контракту не розголошуються.

У нинішньому сезоні півзахисник зіграв 33 матчі в усіх турнірах, у яких забив 8 м'ячів і віддав 16 результативних передач.

