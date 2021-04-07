Помер легендарний гравець Реала

Джерело - Чемпіон.
На 81 році життя помер колишній захисник іспанських Алькояно, Леванте та мадридського Реала Антоніо Кальпе.
Про це повідомляє пресслужба іспанського клубу.
Кальпе розпочав ігрову кар'єру в скромному Алькояно в 1959 році. За три роки він перебрався Леванте, яким допоміг вперше в історії піднятися до Прімери. У 1965-му Кальпе забрав Реал, із яким оборонець досягнув найбільших успіхів і став частиною Мадридського Йе-йе – покоління, що домінувало на Піренеях і в Європі.
Він тричі став чемпіоном Іспанії, здобув Кубок країни та доклався до тріумфу в Кубку чемпіонів сезону 1965/66 (у фіналі з Партизаном не грав). Наприкінці кар'єри Кальпе повернувся до Леванте й допоміг землякам виграти Терсеру в кампанії 1972/73. Повісив бутси на цвях оборонець у 1975 році.
У 1981-му Антоніо Кальпе недовго тренував Леванте, за який виступав культовий Йохан Кройф, але не зміг покращити результати команди. Пізніше він працював у структурі клубу на різних посадах.
ANTONIO CALPE,— Levante UD 🐸 (@LevanteUD) April 7, 2021
LEYENDA DEL #LEVANTEUD
1940-2021
DEP pic.twitter.com/aXggZ7B49X
Comunicado Oficial: fallecimiento de Antonio Calpe.#RealMadrid— Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 7, 2021