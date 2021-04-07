Куртуа: У Реала хороші шанси, щоб пройти Ліверпуль

Реал відмінно відіграв у захисті у першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Ліверпуля.

Про це розповів голкіпер мадридського клубу Тібо Куртуа.

"Ми провели хороший матч, особливо вдався перший тайм. Контролювали хід матчу, забили два м'ячі. Вони додали з початком другого тайму і скоротили відставання. Мені трохи не пощастило в тому епізоді, але ми зберегли спокій і забили третій.

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Тепер у нас хороші шанси на вихід в наступний раунд, але ми знаємо, що грати на Енфілді завжди непросто. Нічого ще не вирішено. І все ж ми в собі впевнені. У лютому у нас було дев'ять травмованих гравців, але резервісти змогли успішно їх замінити. У нас всі готові грати, коли треба. Ми не надали багато шансів супернику, це хороший знак перед суботнім матчем з Барселоною і матчем-відповіддю на наступному тижні.

Думав, мені доведеться зробити більше сейвів - Ліверпуль здорово грає в нападі, але ми відмінно оборонялися. Буду радий, якщо другий матч складеться, так само як перший, але щось підказує мені, що він буде іншим", - розповів Куртуа.