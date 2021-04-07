Шахтар запропонував 7 млн євро за 19-річного бразильця

Джерело - tribuna.com.
Півзахисник Інтернасьйонала Бруно Прашедес може стати гравцем Шахтаря.
Про це повідомляє Time24News.
Гірники зробили пропозицію в розмірі 7 млн євро за 19-річного бразильця. Керівництво Інтернасьйонала і представники гравця не підтвердили переговори.
Прашедес грає на позиції центрального і атакувального півзахисника. Також може бути правим або лівим хавбеком.
Контракт з клубом розрахований до квітня 2025 року. Transfermarkt оцінив гравця у 5 млн євро.
Раніше повідомлялося, що Тайсон отримав пропозиції з Китаю та Катару.