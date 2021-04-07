Клопп: Ліверпуль не заслужив більшого

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп оцінив поразку від Реала у першому матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

Про це розповів сам німецький спеціаліст.

"Якщо хочеш потрапити в півфінал, потрібно заслужити це право. Ми не добилися цього права, особливо якщо говорити про перший тайм. Єдиний позитивний момент у всьому, якщо не брати до уваги забитого м'яча на виїзді, полягає в тому, що це був тільки перший матч.

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Другий гол ... Такі помилки трапляються. Я не дуже задоволений тим, як ми грали з м'ячем. У таких випадках потрібно створювати моменти, діяти краще. Сьогодні ми не заслужили більшого. Але забитий у другому таймі м'яч дає нам хоч якусь надію.

Неможливо протистояти швидкості Реала, якщо втрачаєш м'яч в невідповідний момент. Втрата м'яча сама по собі не є проблемою, якщо момент не критичний", - відзначив Клопп.