Шахтар зупинив переговори по трансферу Вінісіуса

Переговори щодо трансферу гравця поставлені на паузу

Переговорний процес між Інтернасьйоналом та Шахтарем щодо трансферу 17-річного правого захисника Вінісіуса Тобіаса поставлений на паузу.

Про це повідомляє Globoesporte.

Сторони не змогли досягти швидкої угоди, а тому "гірники" вирішили відступити в цьому питанні, оскільки мають інші пріоритети на ринку.

Це не означає, що переговори не будуть відновлені в найближчому майбутньому. Однак український клуб розуміє, що для підписання гравця буде потрібно більше часу, ніж планувалося.

На цей час керівництво Інтернасьйонала навіть більше зацікавлене у продажу Тобіаса, ніж Шахтар в покупці захисника. В українському клубі розуміють, що отримати гравця зможуть лише наступної зими, коли тому виповниться 18 років, а тому й не бачать сенсу поспішати.

Раніше, Інтернасьйонал відмовив Шахтарю у трансфері захисника.