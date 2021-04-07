Зідан: Ліверпуль лише раз пробив по воротах і забив

Головний тренер Реала Зінедін Зідан підсумував перемогу над Ліверпулем у першому матчі чвертьфіналу Ліги чемпіонів.

Про це розповів сам французький спеціаліст.

"Хороші відчуття. Я пишаюся командою. Ми добре зіграли, але у нас були труднощі на початку другого тайму. Не можна забувати, що попереду матч-відповідь.

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Ми знали, що можемо атакувати по флангах. Їх крайні захисники часто підключаються до атак, і в цьому плані все для нас склалося добре. Передача, яку видав Тоні [Кроос], багато що говорить про його майстерність, а Вінісіус показав відмінну швидкість.

У другому таймі вони лише раз пробили по воротах і забили. Це було важко прийняти, але такий футбол. М'яч відскочив до їх гравця - і все. Таке трапляється. В цілому, я задоволений тим, як грали мої хлопці.

Я дуже радий за Вінісіуса, тому що він повинен був додати в результативності, як Асенсіо і Бензема. Він здорово грає, допомагає команді. І коли він забиває, у нього немов виростають крила", - розповів Зідан.