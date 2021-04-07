Луїс Адріано потрапив у ДТП, проігнорувавши самоізоляцію

Нападник Палмейрас Луїс Адріано вирішив проігнорувати рекомендації лікарів та покинув дім попри виявлений коронавірус.

Про це розповів сам футболіст.

Бразилець здав позитивний тест на коронавірус ще 1 квітня, але порушив самоізоляцію, аби забрати маму із супермаркету.

На стоянці торгового центру Адріано збив велосипедиста. На щастя, обійшлось без серйозних наслідків для постраждалого.

"Так, я не повинен був виходити з дому. Я припустився помилки, визнаю її", – розповів Адріано.

У поточному сезоні бразилець виходив лише на клубному чемпіонаті світу, не відзначившись результативними діями у 2 матчах.