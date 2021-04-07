Асенсіо: План Реала спрацював

Нападник Реала Марко Асенсіо вказав причини перемоги над Ліверпулем у першому чвертьфінальному матчі Ліги чемпіонів.

Про це розповів сам футболіст.

"Вони вийшли на другий тайм битися. Вони підвищили ставки після першого тайму, але, в кінцевому підсумку, ми все ж заслужили перемогу.

Знали, що потрібно робити акцент в нападі на зони за спинами крайніх захисників, і наш план спрацював. Ми здорово грали протягом усього матчу.

Я задоволений тим, як йдуть справи. Знав, що цей момент настане. На щастя, він наступив в ключовий відрізок сезону", - розповів Асенсіо.