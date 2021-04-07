Туре пояснив провал Чигринського у Барселоні

Колишній півзахисник Барселони Яя Туре назвав причини провалу українського захисника Дмитра Чигринському в іспанському клубі.

Про це розповів сам футболіст.

"Коли ти потрапляєш в нове середовище, у тебе поруч немає сім'ї. Все навколо нове. Мовний бар'єр - величезний. У таких клубах, як Барселона, не дають часу на адаптацію. Ну максимум дають один рік. Якщо ти граєш не досить добре, вони це перервуть.

Мені подобається Чигринський. Він завжди слухає гравців, команду. Проходячи повз спортзалу, я завжди бачив, як хтось віджимався і робив інші вправи. Коли ти це бачиш, ти радієш, бо бачиш, що ця людина знаходиться тут, щоб працювати і показати, на що він здатний. Це головне.

Ситуація з Чигринським заплутана. На його позиції грали інші дуже хороші футболісти. Думаю, він був занадто ввічливим на полі. У Чигринського не було розуміння: "Я хочу бути частиною цієї команди, хочу бути "номером один" у захисті", - заявив Туре.