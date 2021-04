Маліновський - найкращий гравець Аталанти у березні

Фани Аталанти визнали українського півзахисника Руслана Маліновського найкращим гравцем березня.

Про це повідомляє пресслужба італійського клубу/

Важливо: Маліновський потрапив до команди тижня Серії А

У березні Маліновський зіграв 4 поєдинки в Серії А, а також один матч у Лізі чемпіонів проти мадридського Реала.

È #Malinovskyi il vostro 𝙋𝙡𝙖𝙮𝙚𝙧 𝙤𝙛 𝙩𝙝𝙚 𝙈𝙤𝙣𝙩𝙝 di marzo! 🏅 Complimenti, Ruslan! 🤩👏



Ruslan Malinovskyi is your #AtalantaPOTM for March! 🔥 Well deserved, Malina! 🤩



Presented by https://t.co/mwUMGa5ryM#GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/xqhdsPWzH6