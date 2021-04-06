Інтер визначив майбутнє Конте

Антоніо Конте може продовжити контракт з Інтером

Керівництво Інтера зацікавлене у продовженні контрактної угоди з головним тренером Антоніо Конте.

Про це повідомляє Football-Italia.

Чинна угода спеціаліста закінчується влітку 2022 року. За його умовами Конте заробляє 12 млн євро, а в кінці поточного сезону його зарплата автоматично збільшиться до 13,5 млн євро.

Попри це, боси "нерадзуррі" готові обговорити продовження угоди на вигідних для тренера умовах.

Конте очолив Інтер влітку 2019 року.

Нагадаємо, Інтер переграв Болонью та закріпився на першому місці в Серії А.