У Мілані визначили майбутнє Манджукича

Маріо Манджукич змінить клуб

Досвідчений нападник Мілана Маріо Манджукіи не залишиться у Мілані.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Контракт Манджукича з міланцями чинний до 30 червня. Угодою передбачена можливість продовження співпраці до літа 2022-го, проте форма хорвата не влаштовує менеджмент Мілана.

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Манджукич перебрався до команди Стефано Піолі в січні, але через низку травм досі не закріпився в обоймі. Найімовірніше, влітку ветеран шукатиме нове місце роботи.

У нинішньому сезоні Маріо Манджукич провів лише 5 матчів у всіх турнірах, у яких не відзначився результативними діями.