 Лаціо відмовився від гравця Манчестер Юнайтед | Футбол | Champion.com.ua
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Лаціо відмовився від гравця Манчестер Юнайтед

Сьогодні 22:31 325 0
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Лаціо відмовився від гравця Манчестер Юнайтед
#Перейра, #Лаціо, #Манчестер Юнайтед

Джерело - football24.ua.

Лаціо не буде викупляти півзахисника Андреаса Перейру, права на якого належать Манчестер Юнайтед.

Про це розповів журналіст Ніколо Скіра.

Перейра влітку повернеться на Олд Траффорд. Римляни відмовилися від можливості повноцінного трансферу атакувального хавбека за 27 млн євро.

Майбутнє виконавця в Манчестері теж під питанням – раніше він не входив у плани керманича "червоних дияволів" Уле Гуннара Сульшера.

У нинішньому сезоні Андреас Перейра провів 26 матчів у всіх турнірах, у яких забив 1 м'яч і віддав 3 результативні передачі.

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