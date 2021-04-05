Яремчук виключив перехід у турецькі клуби

Нападник Гента Роман Яремчук не поспішає переходити в турецький клуб, попри хороші умови контракту.

Про це розповів сам футболіст.

"Турецькі клуби зазвичай не платять за трансфер, адже вони не можуть заплатити стільки, скільки хочуть в Європі. Вони змушені брати в оренду або вільного агента. У Туреччині можуть дати умови мені, але, швидше за все, не можуть оплатити трансфер. На мого агента виходили представники Бешикташа і Галатасарая.

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Все залежить від віку, якщо говорити про Туреччину. Зараз я вважаю, що їхати до Туреччини - це помилка. Але ніколи не знаєш, що буде завтра. Я б краще залишився в Бельгії, ніж їхати в Туреччину", - сказав Яремчук.