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Луческу двічі відмовив збірній Румунії

Сьогодні 17:25 639 0
Мірча Луческу не хоче працювати зі збірною Румунії
Луческу двічі відмовив збірній Румунії
#Луческу, #Динамо, #Румунія

Джерело - sport.ua.

Головний тренер Динамо Мірча Луческу в останні роки отримував дві пропозиції очолити національну збірну Румунії, однак обидва рази відмовлявся від такої можливості.

Про це розповів радник президента федерації футболу Румунії Андрій Вочин.

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"Були дві спроби повернути Мірчу Луческу в головні тренери збірної з боку Федерації футболу Румунії. Обидва рази він відмовлявся. У перший раз це було після відходу Піцурке, вдруге - коли закінчився контракт Йорденеску. Це два моменти, коли, наскільки мені відомо, велися переговори з Мірчею Луческу", - розповів Вочин.

Відзначимо, що Віктор Піцурке покинув пост головного тренера збірної Румунії у 2014 році, а Ангел Йорденеску - у 2016-му. У першому випадку Мірча Луческу ще очолював донецький Шахтар, у другому - прийняв пропозицію пітерського Зеніта.

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