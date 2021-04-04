 Ніцца перемогла Нант та інші матчі 31 туру Ліги 1 | Футбол | Champion.com.ua
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#Ліга 1

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 4 квітня, відбулися матчі 31 туру французької Ліги 1.

Чемпіонат Франції - Ліга 1
31 тур, 4 квітня

Анже - Монпельє 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 47 Мавідіді, 1:1 - 72 Бахокен

Бордо - Страсбур 2:3 (2:3)

Голи: 0:1 - 6 Коне, 0:2 - 21 Діалло, 0:3 - 30 Ажорк(П), 1:3 - Баїсс, 2:3 - 45+1 Хван

Лорьян - Брест 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 45 Абержель

Нант - Ніцца 1:2 (1:2)

Голи: 0:1 - 11 Дольберг(П), 0:2 - 29 Дольберг, 1:2 - 32 Туре

Реймс - Ренн 2:2 (0:0)

Голи: 1:0 - 60 Діа, 1:1 - 75 Гірассі(П), 2:1 - 81 Конан, 2:2 - 83 Гірассі

Нагадаємо, ПСЖ поступився Ліллю в матчі за перше місце.

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