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Сьогодні, 4 квітня, відбулися матчі 31 туру французької Ліги 1.
Чемпіонат Франції - Ліга 1
31 тур, 4 квітня
Голи: 0:1 - 47 Мавідіді, 1:1 - 72 Бахокен
Бордо - Страсбур 2:3 (2:3)
Голи: 0:1 - 6 Коне, 0:2 - 21 Діалло, 0:3 - 30 Ажорк(П), 1:3 - Баїсс, 2:3 - 45+1 Хван
Лорьян - Брест 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 - 45 Абержель
Нант - Ніцца 1:2 (1:2)
Голи: 0:1 - 11 Дольберг(П), 0:2 - 29 Дольберг, 1:2 - 32 Туре
Реймс - Ренн 2:2 (0:0)
Голи: 1:0 - 60 Діа, 1:1 - 75 Гірассі(П), 2:1 - 81 Конан, 2:2 - 83 Гірассі
Нагадаємо, ПСЖ поступився Ліллю в матчі за перше місце.