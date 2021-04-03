Джерело - Чемпіон.
У рамках 29 туру італійської Серії А відбулося 7 матчів.
Аталанта Руслана Маліновського здобула перемогу над Удінезе з рахунком 3:2. Українець віддав два асиста.
Чемпіонат Італії - Серія А
29 тур, 3 квітня
Аталанта - Удінезе 3:2 (2:1)
Голи: 1:0 - 19 Мюріель, 2:0 - 43 Мюріель, 2:1 - 45 Перейра, 3:1 - 61 Сапата, 3:2 - 71 Ларсен
Беневенто - Парма 2:2 (1:0)
Голи: 1:0 - 23 Глік, 1:1 - 55 Куртич, 2:1 - 67 Іоніта, 2:2 - 88 Ман
Дженоа - Фіорентина 1:1 (1:1)
Голи: 1:0 - 13 Дестро, 1:1 - 23 Влахович
Кальярі - Верона 0:2 (0:0)
Голи: 0:1 - 54 Барак, 0:2 - 90+9 Лазанья
Наполі - Кротоне 4:3 - (3:1)
Голи: 1:0 - 19 Інсіньє, 2:0 - 22 Осімхен, 2:1 - 25 Сімі, 3:1 - 34 Мертенс, 3:2 - 48 Сімі, 3:3 - 59 Мессіас, 4:3 - 72 Ді Лоренцо
Лаціо - Спеція 2:1 (0:0)
Голи: 1:0 - 56 Лаццарі, 1:1 - 73 Верде, 2:1 - 89 Кайседо(П)
Сассуоло - Рома 2:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 26 Пеллегріні, 1:1 - 57 Траоре, 1:2 - 69 Перес, 2:2 - 85 Распадорі
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