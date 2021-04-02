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ФК Минай потрапить під санкції РНБО

Вчора 22:39 635 0
Наступний матч ужгородського клубу в УПЛ під величезним питанням
ФК Минай потрапить під санкції РНБО
#РНБО, #Минай, #УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Під санкції РНБО потрапить футбольний клуб Минай, адже сьогоднішні санкції передбачають повне блокування усіх активів та власності даної фізичної особи Віталій Пересоляк.

Про це повідомляє телеграм-канал Бий-біжи.

Кінцевим бенефіціарним власником ТЗоВ Футбольний клуб Минай є підсанкційний Пересоляк Валерій Іванович. Дана юридична особа не може продовжувати свою діяльність в рамках українського законодавства.

Отже, вже наступний матч ужгородського клубу в УПЛ під величезним питанням.

Раніше повідомлялося, що президент Минаю Валерій Пересоляк потрапив під санкції РНБО через контрабанду.

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