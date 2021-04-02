Джерело - Чемпіон.
Під санкції РНБО потрапить футбольний клуб Минай, адже сьогоднішні санкції передбачають повне блокування усіх активів та власності даної фізичної особи Віталій Пересоляк.
Про це повідомляє телеграм-канал Бий-біжи.
Кінцевим бенефіціарним власником ТЗоВ Футбольний клуб Минай є підсанкційний Пересоляк Валерій Іванович. Дана юридична особа не може продовжувати свою діяльність в рамках українського законодавства.
Отже, вже наступний матч ужгородського клубу в УПЛ під величезним питанням.
Раніше повідомлялося, що президент Минаю Валерій Пересоляк потрапив під санкції РНБО через контрабанду.