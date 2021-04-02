Каталонський клуб цікавиться лідером Тоттенгема

Барселона під час літнього трансферного вікна хоче посилитися ТОП-форвардом.

Про це повідомляє Sport.es.

Пріоритетним варіантом для каталонців є Ерлінг Голанд, з представниками якого клуб вчора провів переговори.

Проте, конкуренція за Голанда дуже висока, і підписати норвезького форварда Боруссії Дортмунд буде непросто. Це змушує Барселону розглядати інші кандидатури.

Альтернативою Голанду є лідер Тоттенгема Гаррі Кейн. Сам гравець хотів би перейти в Барселону.

Шанси каталонців домовитися з Тоттенгемом також високі: шпори не хочуть посилювати прямих конкурентів по АПЛ, тому вважали за краще б продати Кейна закордонному клубу.

Ще однією альтернативою Голанду є форвард Інтера Лаутаро Мартінес. Його Барселона безуспішно намагалася придбати влітку 2020 року.

Нагадаємо, ПСЖ хоче продати Ікарді задля трансферу Мессі.