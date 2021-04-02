Делегація Голанда проведе переговори з ТОП-клубами АПЛ

Агент продовжує пошуки нового клубу для Ерлінга Голанда

Агент Міно Райола у компанії батька Ерлінга Голанда зустрілись з Барселоною та Реалом, щоб обговорити потенційний перехід форварда Боруссії Д.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Одразу з Мадрида представники норвежця вилетіли до Лондона, де планують зустрітись з представниками АПЛ – Челсі, Ліверпулем, Манчестер Юнайтед та Ман Сіті. Головна тема залишатиметься незмінною – майбутній клуб для Ерлінга.

Чинний контракт Голанда з Боруссією завершується влітку 2024-го.

Раніше, Боруссія повісила цінник на Голанда.