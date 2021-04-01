Карпати звернулися до CAS в Лозанні з позовом проти УПЛ

Причина звернення - невиплата Прем'єр-лігою грошей клубу

Карпати подали позов до CAS на УПЛ через невиплату по платежах солідарності УЄФА за виховання дітей.

Про це повідомляє Tribuna.com.

Причина звернення - невиплата Прем'єр-лігою грошей клубу по платежах солідарності УЄФА за виховання дітей за сезон 2019/20. Карпати вимагають виплатити їм близько 400 тисяч євро як клубу УПЛ, оскільки в тому сезоні команда виступала в елітній лізі.

Від цього запиту УПЛ відмовилася і розподілила більшу частину отриманих від УЄФА грошей серед клубів, які грають в прем'єр-лізі в нинішньому сезоні. Карпатам було запропоновано виплати як клубу нижчого дивізіону, з чим уже не погодився саме львівський клуб.

Раніше Поділля розгромило Карпати.