Карпати звернулися до CAS в Лозанні з позовом проти УПЛ

Джерело - Tribuna.com.
Карпати подали позов до CAS на УПЛ через невиплату по платежах солідарності УЄФА за виховання дітей.
Про це повідомляє Tribuna.com.
Причина звернення - невиплата Прем'єр-лігою грошей клубу по платежах солідарності УЄФА за виховання дітей за сезон 2019/20. Карпати вимагають виплатити їм близько 400 тисяч євро як клубу УПЛ, оскільки в тому сезоні команда виступала в елітній лізі.
Від цього запиту УПЛ відмовилася і розподілила більшу частину отриманих від УЄФА грошей серед клубів, які грають в прем'єр-лізі в нинішньому сезоні. Карпатам було запропоновано виплати як клубу нижчого дивізіону, з чим уже не погодився саме львівський клуб.
Раніше Поділля розгромило Карпати.