 Бензема може отримати тюремний термін у справі про шантаж | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Україна – Казахстан: анонс і прогноз матчу ЧС-2022
Сьогодні 13:42 1330
Без Луніна та Коноплі: Стала відома заявка збірної України на матч проти Казахстану
Сьогодні 10:59 699
Еліна Світоліна - Анастасія Севастова. Огляд матчу
Сьогодні 09:58 1043
Україна прийме Казахстан, Англія зіграє з Польщею. Розклад матчів відбору до ЧС-2022
Сьогодні 09:14 652
Стала відома суперниця Світоліної у півфіналі турніру у Маямі
Сьогодні 08:48 1574
Світоліна вийшла у півфінал турніру у Маямі
Сьогодні 08:18 1544
Україна - Казахстан: Де дивитися матч відбору до ЧС-2022
Сьогодні 08:00 4516
Україна - Казахстан: онлайн-трансляція матчу ЧС-2022. LIVE
Сьогодні 00:34 971
Дентіньйо відмовився підписувати новий контракт з Шахтарем
Вчора 21:09 1069
Лунін: Не рвуся піти з Реала, але певні думки виникають
Вчора 20:10 713
Блоги
Відомий коментатор радів голу у ворота України. У нього є питання до Шевченка
Відомий коментатор радів голу у ворота України. У нього є питання до Шевченка Valeriy Ruchka
29.03.2021 11:04 7803 4
Модрич розплакався під час святкової вечері в честь рекордної кількості матчів за збірну
Модрич розплакався під час святкової вечері в честь рекордної кількості матчів за збірну Valeriy Ruchka
29.03.2021 08:00 1055
Фатальна червона картка Миколенка і спроба Бущана взяти пенальті
Фатальна червона картка Миколенка і спроба Бущана взяти пенальті Valeriy Ruchka
28.03.2021 23:58 2285
Мораес забив дебютний гол за збірну України
Мораес забив дебютний гол за збірну України Valeriy Ruchka
28.03.2021 23:39 622
Гравці Динамо вшанували пам'ять загиблих військових перед товариським матчем
Гравці Динамо вшанували пам'ять загиблих військових перед товариським матчем Valeriy Ruchka
28.03.2021 15:13 1696
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
17:26 Футбол Олійник: Заходжу в роздягяльню, а там Шевченко - у мене шок 111
17:25 Футбол УЄФА готовий перенести матчі Євро-2020 у Лондон і Санкт-Петербург 364
17:09 Футбол Гірник-Спорт програв ВПК-Агро у 19 турі Першої ліги 170
16:55 Футбол Бензема може отримати тюремний термін у справі про шантаж 256
16:41 ЄВРО 2021 з бадмінтону Хто приймав чемпіонати Європи до Києва 215
16:40 Бокс Промоутерська компанія Усика анонсувала наступне своє шоу 317
16:25 Баскетбол У БК Київ-Баскет виявили три випадки зараження коронавірусом 248
16:22 Блог Є порох! Шевченко з передачі Тимчика забиває П'ятову 302
16:11 Футбол Саррі може замінити Фонсеку у Ромі 759
15:56 Футбол Агробізнес вирвав нічию в Альянса у 19 турі Першої ліги 384
15:48 Футбол Верес розгромив Чорноморець у битві лідерів Першої ліги 734
15:41 Футбол Хорватія - Мальта 3:0. Огляд матчу 339
15:28 Футбол У Динамо назвали найкращого гравця березня 520
15:15 Футбол Баварія не буде підписувати Голанда 571
14:57 Футбол Уельс - Чехія 1:0. Огляд матчу 510
14:51 Футбол ЧС-2022. Україна - Казахстан: відео голів і огляд матчу 598
14:47 Футбол Вацко виділив головну проблему збірної України 696
14:31 Футбол Яковенко: Збірній України може зашкодити недооцінка суперника 509
14:15 Футбол Матвієнко: Можливо, з Казахстаном будемо грати трохи по-іншому 549
13:57 Футбол Туреччина - Латвія 3:3. Огляд матчу 788
13:45 Теніс Світоліна очікує важкого матчу проти Барті 1394 3
13:42 Футбол Україна – Казахстан: анонс і прогноз матчу ЧС-2022 1330
13:41 Блог Арбітр знепритомнiв під час матчу у відборі Кубку африканських націй 626
13:30 Футбол Тренер збірної Казахстану: Всі ПЛР-тести - негативні 738
13:13 Футбол Шевченко назвав завдання збірної України на матч з Казахстаном 758

Бензема може отримати тюремний термін у справі про шантаж

Сьогодні 16:55 256 0
Форвард мадридського Реала може отримати суворе покарання
Бензема може отримати тюремний термін у справі про шантаж
#Бензема, #Реал

Джерело - iSport.ua.

Нападник Реала Карім Бензема постане перед судом у справі про шантаж півзахисника Олімпіакоса Матьє Вальбуена.

Про це повідомляє L'Equipe.

У 2015 році злочинці роздобули відеозапис інтимного характеру за участю Вальбуена і шантажем намагалися схилити футболіста до виплати викупу. Слідство підозрює Бензема в тому, що він діяв як посередник і підбурював партнера по збірній заплатити викуп.

Засідання у цій справі відбудеться з 20 по 22 жовтня у Версалі. Якщо вина Бензема буде доведена, французький форвард може отримати до п'яти років в'язниці і штраф в розмірі 75 тисяч євро.

Через цей скандал Федерація футболу Франції відсторонила форварда від ігор за національну команду.

Нагадаємо, Бензема вирвав для Реала перемогу над Ельче у Ла-Лізі.

Коментарі ()