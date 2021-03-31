Бензема може отримати тюремний термін у справі про шантаж

Форвард мадридського Реала може отримати суворе покарання

Нападник Реала Карім Бензема постане перед судом у справі про шантаж півзахисника Олімпіакоса Матьє Вальбуена.

Про це повідомляє L'Equipe.

У 2015 році злочинці роздобули відеозапис інтимного характеру за участю Вальбуена і шантажем намагалися схилити футболіста до виплати викупу. Слідство підозрює Бензема в тому, що він діяв як посередник і підбурював партнера по збірній заплатити викуп.

Засідання у цій справі відбудеться з 20 по 22 жовтня у Версалі. Якщо вина Бензема буде доведена, французький форвард може отримати до п'яти років в'язниці і штраф в розмірі 75 тисяч євро.

Через цей скандал Федерація футболу Франції відсторонила форварда від ігор за національну команду.

Нагадаємо, Бензема вирвав для Реала перемогу над Ельче у Ла-Лізі.