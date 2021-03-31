Манчестер Сіті готує трансфер Кейна

Гаррі Кейн може змінити клуб

Манчестер Сіті зацікавлений у підписанні 27-річного нападника Тоттенгема Гаррі Кейна.

Про це повідомляє The Times

"Місцяни" зроблять пропозицію щодо покупки футболіста, якщо не зможуть підписати 20-річного норвезького бомбардира дортмундської Боруссії Ерлінга Голанда.

Кейн у поточному сезоні зіграв 40 матчів за Тоттенгем у всіх турнірах, де забив 27 м'ячів і віддав 16 результативних передач.

Контракт Кейна із лондонським клубом розрахований до літа 2024 року.

Раніше, Англія обіграла Албанію.