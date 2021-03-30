Сербія та Кіпр здобули перемоги у кваліфікації ЧС-2022

У відбору на ЧС-2022 відбулося два матчі

Джерело - Чемпіон.

У третьому турі європейського кваліфікаційного раунду відбору до чемпіонату світу-2022 з футболу Азербайджан приймав Сербію, а Кіпр - Словенію.

Дубль Мітровича приніс перемогу Сербії у матчі з Азербайджаном. Кіпр завдяки голу Піттаса здолав Словенію.

Чемпіонат світу-2022

Кваліфікація, 30 березня

Група А

Азербайджан - Сербія 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 16 Мітрович, 1:1 - 59 Махмудов (пен), 1:2 - 81 Мітрович

Група Н

Кіпр - Словенія 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 42 Піттас

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