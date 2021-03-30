Фахівець ще не визначився зі складом на Євро-2020

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко підтримує Роберто Манчіні що до того, щоб УЄФА дала можливість розширити заявковий лист у зв'язку з цією ситуацією і ковідом.

Про це заявив сам фахівець.

"Після завтрашнього матчу, чи буду знати склад, який брати на Євро? Що стосується Євро, спілкувався з Роберто Манчіні, спілкувалися на тему того, щоб УЄФА дала можливість розширити заявковий лист у зв'язку з цією ситуацією і ковідом. Я підтримую його (Манчіні), це правильне рішення. Мені такі ініціативи підходять. Що стосується підготовки на Євро, я думаю, що зараз немає сенсу про це говорити, ще є час. Однозначно список буде розширеним, буде більша кількість гравців, ніж зараз. Подивимося кінцівку сезону і як відновлюються гравці, які отримали травму. Виходячи з цього будемо робити розширений лист, а потім заявковий лист", - заявив Шевченко.

Раніше, Коноплянка отримав травму і не зіграє з Казахстаном.