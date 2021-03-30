Збірна України у матчі кваліфікації ЧС-2022 має перемагати Казахстан.

Про це заявив наставник українців Андрій Шевченко.

"Казахстан команда, яка до кінця бореться. Вони грають другим номером. Завтра будемо чекати непростий матч. Перед нами стоїть завдання - виграти. Розуміємо, що буде протистояти організована команда, яка буде намагатися відібрати очки. Не має значення, з якою командою ти граєш. Це дуже короткий турнір. Завдання - потрапити на чемпіонат світу, з першої путівки або з другого місця і з плей-оф. Кожне очко важливе. Відповідальність однакова, як з Францією, так і Казахстаном", - сказав Шевченко.