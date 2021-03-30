Ексзірка Шахтаря стане футбольним коментатором

Елано стане коментатором

Колишній півзахисник Шахтаря Елано знайшов підробіток на час паузи в тренерській кар'єрі.

Про це повдіомляє Futebol Interior.

Бразилець прийняв пропозицію телекомпанії SBT прокоментувати два найближчих матчі Сантоса, за який він колись виступав, в Кубку Лібертадорес проти аргентинського Сан-Лоренсо. Поєдинки відбудуться 6 та 13 квітня, повідомляє

Для Елано це буде не перший досвід роботи на телебаченні. Ще до початку тренерської кар'єри він вже був учасником кількох шоу на футбольну тематику, але ще ніколи не займався коментуванням матчів.

Відзначимо, що Елано перебуває без роботи з листопада минулого року, коли його звільнили з посади головного тренера Фігейренсе.