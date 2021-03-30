Помер віцепрезидент київського Динамо

Михайлу Петрошенко було 82 роки

На 82 році життя помер віцепрезидент Динамо з питань будівництва Михайло Петрошенко.

Про це повідомляє пресслужба київського клубу.

Під керівництвом Петрошенка було реалізовано будівництво динамівської бази, дитячої школи, клубного манежу та безлічі інших інфраструктурних проєктів.