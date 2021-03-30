 Помер віцепрезидент Динамо Петрошенко | Футбол | Champion.com.ua
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Помер віцепрезидент київського Динамо

Сьогодні 12:46 1062 0
Михайлу Петрошенко було 82 роки
Помер віцепрезидент київського Динамо
#Динамо, #Петрошенко

Джерело - fcdynamo.kiev.ua.

На 82 році життя помер віцепрезидент Динамо з питань будівництва Михайло Петрошенко. 

Про це повідомляє пресслужба київського клубу.

Під керівництвом Петрошенка було реалізовано будівництво динамівської бази, дитячої школи, клубного манежу та безлічі інших інфраструктурних проєктів.

"З безмежною скорботою зустрівши сумну звістку про смерть Михайла Тимофійовича Петрошенка, висловлюю щирі співчуття його рідним і близьким.

Життєвий шлях Михайла Тимофійовича став зразком для цілих поколінь наших співвітчизників. Михайло Петрошенко професійно та відповідально виконував свою місію – брав участь у розбудові української держави і нашого клубу", - розповів президент Динамо Ігор Суркіс.

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