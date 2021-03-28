Джерело - Чемпіон.
Поєдинок 14-го туру Другої ліги України між Металом та черкаським Дніпром (5:0) на харківському стадіоні ОСК Металіст відвідало 8648 вболівальників, що є рекордом у поточному сезоні.
Про це повідомляє журналіст Артур Валерко.
Серед представників Другої та Першої ліг рекорд у цьому сезоні належав Металісту-1925. Жовто-сині зібрали 2627 фанатів на матчі проти Альянсу минулої осені. Це в три рази менше сьогоднішньої планки.
Проте рекорд відвідуваності в Другій Лізі все одно залишається за Металістом-1925. У вересні 2017 року поєдинок між харків’янами і Дніпром-1 зібрав 14 521 фанатів.
8⃣6⃣4⃣8⃣ глядачів на першому в історії @fcmetalua матчі на ОСК "Металіст". #другаліга не збирала стільки з сезону 2017/18, коли на матчі "Металіст 1925" - СК "Дніпро-1" зібралося 14521 глядач (історичний рекорд дивізіону). pic.twitter.com/2FiZ4YWwiN— Artur Valerko :: Артур Валерко (@ArchieValerko) March 28, 2021