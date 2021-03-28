Матч відвідало 8648 вболівальників

Джерело - Чемпіон.

Поєдинок 14-го туру Другої ліги України між Металом та черкаським Дніпром (5:0) на харківському стадіоні ОСК Металіст відвідало 8648 вболівальників, що є рекордом у поточному сезоні.

Про це повідомляє журналіст Артур Валерко.

Серед представників Другої та Першої ліг рекорд у цьому сезоні належав Металісту-1925. Жовто-сині зібрали 2627 фанатів на матчі проти Альянсу минулої осені. Це в три рази менше сьогоднішньої планки.

Проте рекорд відвідуваності в Другій Лізі все одно залишається за Металістом-1925. У вересні 2017 року поєдинок між харків’янами і Дніпром-1 зібрав 14 521 фанатів.