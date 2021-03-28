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Сьогодні, 28 березня, відбулися матчі 14 туру Другої ліги України.
Чемпіонат України - Друга ліга
14 тур, 28 березня
Металург - Нікополь 7:1 (3:1)
Голи: 0:1 - 1 Беєр, 1:1 - 5 Сидоров, 2:1 - 10 Загоруйко, 3:1 - 45 Сарапій(П), 4:1 - 46 Сарапій(П), 5:1 - 82 Олейник, 6:1 - 85 Сидоров, 7:1 - 90+1 Верхоланцев
Ужгород - Оболонь-2 4:2 (3:1)
Голи: 0:1 - 3 Руденко, 1:1 - 11 Ряшко(П), 2:1 - 40 Ряшко, 3:1 - 42 Машталір, 4:1 - 80 Чонка, 4:2 - 90+4
Яруд - Таврія 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 40 Лисенко, 2:0 - 85 Мочевінський