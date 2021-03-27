 Ващук: Збірна України має боротися за перше місце в групі | Футбол | Champion.com.ua
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Ващук: Збірна України має боротися за перше місце в групі

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Владислав Ващук прокоментував перспективи України
Ващук: Збірна України має боротися за перше місце в групі
#Україна

Джерело - zbirna.com.

Збірна України повинна прагнути вийти на чемпіонат світу 2022 року з першого місця в групі.

Про це розповів ексгравець національної команди Владислав Ващук.

"Думаю, що збірна України дійсно має право замислюватися про те, щоб боротися за перше місце в групі. Наша команда і раніше завжди претендувала на найвищі місця, але не щастило, і в підсумку ми часто вирушали в плей-оф відборів. Зараз вже інший час, і інша збірна, яка в змозі боротися за вихід на великі турніри з першого місця в групі, як було з попереднім відбором на Євро-2020, коли головним фаворитом групи була збірна Португалії. Але першою фінішувала Україна", - розповів Ващук.

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