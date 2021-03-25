Рейтинг УПЛ серед найкращих ліг світу

Міжнародна федерація футбольної історії і статистики (IFFHS) опублікувала список найкращих ліг світу за підсумками минулого десятиліття.

Рейтинг складався виходячи з сумарної кількості балів, які були набрані з 2011-го по 2020-й рік в регулярному рейтингу IFFHS.

Чемпіонат України зайняв 16-е місце в рейтингу.

ТОП-10 виглядає наступним чином:

1. Іспанія (11988) очок.

2. Англія (10498).

3. Бразилія (9851).

4. Італія (9787,5).

5. Німеччина (9118).

6. Аргентина (8639).

7. Франція (8594).

8. Колумбія (7672).

9. Португалія (7217).

10. Парагвай (6922,5).

...

16. Україна (6053,5).