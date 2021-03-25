 УПЛ - 16 у рейтингу найкращих ліг за останнє десятиліття | Футбол | Champion.com.ua
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УПЛ - 16 у рейтингу найкращих ліг за останнє десятиліття

Сьогодні 22:17 279 0
Рейтинг УПЛ серед найкращих ліг світу
УПЛ - 16 у рейтингу найкращих ліг за останнє десятиліття
#УПЛ

Джерело - iffhs.com.

Міжнародна федерація футбольної історії і статистики (IFFHS) опублікувала список найкращих ліг світу за підсумками минулого десятиліття.

Рейтинг складався виходячи з сумарної кількості балів, які були набрані з 2011-го по 2020-й рік в регулярному рейтингу IFFHS.

Чемпіонат України зайняв 16-е місце в рейтингу.

ТОП-10 виглядає наступним чином:

1. Іспанія (11988) очок.
2. Англія (10498).
3. Бразилія (9851).
4. Італія (9787,5).
5. Німеччина (9118).
6. Аргентина (8639).
7. Франція (8594).
8. Колумбія (7672).
9. Португалія (7217).
10. Парагвай (6922,5).
 ...
16. Україна (6053,5).
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