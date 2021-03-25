 Арсенал цього літа влаштує масштабний розпродаж | Футбол | Champion.com.ua
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Арсенал цього літа влаштує масштабний розпродаж

Сьогодні 15:40 290 0
Команду можуть залишити Ляказетт, Луїс та інші
Арсенал цього літа влаштує масштабний розпродаж
#Арсенал, #Луїс

Джерело - Sport.ua.

Лондонський Арсенал в кінці сезону планує розвантажити платіжну відомість.

Про це повідомляє Daily Mirror. 

Лондонці готові продати відразу п'ятьох футболістів. Йдеться про захисників Ектор Бельеріна і Давида Луїса, хавбека Мохамеда Ель-Ненни, а також про нападників Александра Ляказетта і Едварда Нкетіа.

Контракт Давида Луїса з Арсеналом добігає кінця вже цього літа, і клуб не планує продовжувати угоду з 33-річним бразильцем (в квітні Луїсу виповниться 34 роки). Трудові угоди Ель-Ненны, Нкетіа і Ляказетта діють до 30 червня 2022 року, і саме цього літа за них можна виручити якісь гроші, щоб після закінчення контракту вони не пішли вільними агентами.

Продавши цих гравців клуб має намір посилити півзахист.

Нагадаємо, Вест Гем Ярмоленка втратив перемогу над Арсеналом у 29 турі АПЛ.

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