Президент Інтернасьйонала назвав зарплату Тайсона

Вінгер Шахтаря Тайсон у разі переходу в Інтернасьйонал буде заробляти не більше 99 тис євро в місяць.

Про це розповів президент бразильського клубу Алессандро Барселуш.

"Ми не збираємося робити нічого божевільного, у нас немає права. Ми ведемо переговори, але ще нічого не вирішено. У Тайсона діючий контракт з "Шахтарем". Ситуація така, що нам потрібно почекати. Подивимося, що станеться.

Ми встановили, що зарплата не перевищуватиме 650 000 реалів (майже 99 тис євро - прим.). Це хороша сума, але далеко не така, яку він отримує зараз (близько 250 тис в місяць - прим.). Ми знаємо, що він хоче повернутися в Інтернасьйонал. Я вже говорив, що гроші не будуть проблемою", - сказав Барселлос.