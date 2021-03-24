 Президент Інтернасьйонала назвав зарплату Тайсона | Футбол | Champion.com.ua
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Президент Інтернасьйонала назвав зарплату Тайсона

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Президент Інтернасьйонала назвав зарплату Тайсона
#Тайсон, #Шахтар

Джерело - tribuna.com.

Вінгер Шахтаря Тайсон у разі переходу в Інтернасьйонал буде заробляти не більше 99 тис євро в місяць.

Про це розповів президент бразильського клубу Алессандро Барселуш.

"Ми не збираємося робити нічого божевільного, у нас немає права. Ми ведемо переговори, але ще нічого не вирішено. У Тайсона діючий контракт з "Шахтарем". Ситуація така, що нам потрібно почекати. Подивимося, що станеться.

Ми встановили, що зарплата не перевищуватиме 650 000 реалів (майже 99 тис євро - прим.). Це хороша сума, але далеко не така, яку він отримує зараз (близько 250 тис в місяць - прим.). Ми знаємо, що він хоче повернутися в Інтернасьйонал. Я вже говорив, що гроші не будуть проблемою", - сказав Барселлос.

Нагадаємо, Тайсон готовий піти на зниження зарплати заради переходу в Інтернасьйонал.

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