Молодіжна збірна України поступилася Болгарії на турнірі у Туреччині

Джерело - Чемпіон.
Молодіжна збірна України зіграла свій перший матч на міжнародному турнірі Antalya Cup.
На старті турніру українці поступилися збірній Болгарії. Матч завершився з рахунком 2:1.
Відзначимо, що турнір буде тримати до 29 березня. Окрім української команди, у турнірі візьмуть участь молодіжні збірні Болгарії, Казахстану, Північної Македонії, Словаччини та Узбекистану.
Кожен учасник проведе по три поєдинки, а переможець визначиться за найбільшою кількістю набраних очок.
Україна U-21 - Болгарія U-21 1:2 (1:1)
Голи: 1:0 - 10 Назаренко, 1:1 - 21 Янков, 1:2 - 53 Камєнов
Україна: Турбаєвський, Сємілєт, Таловєров, Батагов, Вівчаренко, Сич (Желізко, 63), Бондаренко (Притула, 63), Судаков (Мудрик, 63), Назаренко (Очеретько, 63), Супряга (Брагару, 63), Кухаревич (Ісаєнко, 63)