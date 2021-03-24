 Молодіжна збірна України поступилася Болгарії на турнірі у Туреччині | Футбол | Champion.com.ua
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Молодіжна збірна України поступилася Болгарії на турнірі у Туреччині

Сьогодні 17:58 372 0
Молодіжна збірна України
Молодіжна збірна України поступилася Болгарії на турнірі у Туреччині
#Україна, #Болгарія

Джерело - Чемпіон.

Молодіжна збірна України зіграла свій перший матч на міжнародному турнірі Antalya Cup.

На старті турніру українці поступилися збірній Болгарії. Матч завершився з рахунком 2:1.

Відзначимо, що турнір буде тримати до 29 березня. Окрім української команди, у турнірі візьмуть участь молодіжні збірні Болгарії, Казахстану, Північної Македонії, Словаччини та Узбекистану.

Кожен учасник проведе по три поєдинки, а переможець визначиться за найбільшою кількістю набраних очок.

 Antalya Cup
Анталія, Туреччина
24 березня

Україна U-21 - Болгарія U-21 1:2 (1:1)

Голи: 1:0 - 10 Назаренко, 1:1 - 21 Янков, 1:2 - 53 Камєнов

Україна: Турбаєвський, Сємілєт, Таловєров, Батагов, Вівчаренко, Сич (Желізко, 63), Бондаренко (Притула, 63), Судаков (Мудрик, 63), Назаренко (Очеретько, 63), Супряга (Брагару, 63), Кухаревич (Ісаєнко, 63)

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