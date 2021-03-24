Джерело - isport.ua.
Донецький Шахтар може підписати захисника Інтернасьйонала Вінісіусом Тобіаса.
Про це повідомляє UOL Esporte.
Гірники зацікавлені в підписанні 17-річного бразильця, який повинен стати заміною Додо.
Шахтар готовий заплатити за Тобіаса до шести мільйонів євро. Донеччани хочуть здійснити перехід гравця якомога швидше, однак повноцінний контракт з футболістом буде підписаний тільки влітку 2022 року, коли йому вже виповниться 18 років.
Відзначається, що Інтернасьйонал і представники Тобіаса заперечують будь-які контакти з гірниками. У підписанні юного футболіста зацікавлені Ювентус і Манчестер Сіті.
Вінісіус ще не дебютував за першу команду Інтернасьйонала, проте провів сім ігор за збірну Бразилії U-16, в яких забив один м'яч.
Раніше, Тайсон готовий піти на зниження зарплати заради переходу в Інтернасьйонал.