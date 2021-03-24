Гірники зможуть зробити повноцінний трансфер у 2022-му році

Донецький Шахтар може підписати захисника Інтернасьйонала Вінісіусом Тобіаса.

Про це повідомляє UOL Esporte.

Гірники зацікавлені в підписанні 17-річного бразильця, який повинен стати заміною Додо.

Шахтар готовий заплатити за Тобіаса до шести мільйонів євро. Донеччани хочуть здійснити перехід гравця якомога швидше, однак повноцінний контракт з футболістом буде підписаний тільки влітку 2022 року, коли йому вже виповниться 18 років.

Відзначається, що Інтернасьйонал і представники Тобіаса заперечують будь-які контакти з гірниками. У підписанні юного футболіста зацікавлені Ювентус і Манчестер Сіті.

Вінісіус ще не дебютував за першу команду Інтернасьйонала, проте провів сім ігор за збірну Бразилії U-16, в яких забив один м'яч.

Раніше, Тайсон готовий піти на зниження зарплати заради переходу в Інтернасьйонал.