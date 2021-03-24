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Конте поставив ультиматум керівництву Інтера

Сьогодні 12:40 382 0
Фахівець хоче підсилення складу команди
Конте поставив ультиматум керівництву Інтера
#Конте, #Інтер

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Антоніо Конте може піти з посади наставника міланського Інтера.

Про це повідомляє Tuttosport.

Справа у фінансових проблемах китайської компанії Suning Holdings, яка володіє клубом.

Тож підсилення складу влітку перебуває під питанням. У такому випадку Конте може відмовитися від роботи з командою.

Італійський тренер не проти перейти до Англійської прем’єр-ліги. Але там серед топових клубів хиткою є тренерська позиція лише в лондонському Тоттенгемі.

Конте очолює Інтернаціонале з літа 2019 року. Він прийшов до команди з Челсі, де відпрацював 2 сезони, став чемпіоном Англії і володарем Кубку Англії.

Інтер наразі займає 1 місце в Серії А з 6-очковим відривом від другої команди та ще й грою в запасі.

Нагадаємо, Трубін відреагував на інтерес Інтера та Мілана.

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