Керівництво клубу впевнене в ефективній роботі тренера

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Барселони нідерландець Роналд Куман продовжить працювати з командою.

Про це повідомляє Marca.

У вівторок в Кумана відбулася зустріч із нещодавно обраним президентом Барси Жоаном Лапортою.

Вони дійшли згоди з приводу майбутнього нідерландського фахівця - він продовжить працювати з командою в наступному сезоні.

На зустрічі також були присутні спортивний директор Барселони Матеу Алеманнія і технічний директор Рамон Планес. Керівництво клубу повідомило, що впевнене в ефективній роботі Кумана.

Раніше, Мессі встановив рекорд Барселони за кількістю матчів.