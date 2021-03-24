 Барселона визначилася щодо долі Кумана | Футбол | Champion.com.ua
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Барселона визначилася щодо долі Кумана

Сьогодні 15:10 728 0
Керівництво клубу впевнене в ефективній роботі тренера
Барселона визначилася щодо долі Кумана
#Куман, #Барселона

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Барселони нідерландець Роналд Куман продовжить працювати з командою.

Про це повідомляє Marca.

У вівторок в Кумана відбулася зустріч із нещодавно обраним президентом Барси Жоаном Лапортою.

Вони дійшли згоди з приводу майбутнього нідерландського фахівця - він продовжить працювати з командою в наступному сезоні.

На зустрічі також були присутні спортивний директор Барселони Матеу Алеманнія і технічний директор Рамон Планес. Керівництво клубу повідомило, що впевнене в ефективній роботі Кумана.

Раніше, Мессі встановив рекорд Барселони за кількістю матчів.

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