Джерело - Чемпіон.
Головний тренер Барселони нідерландець Роналд Куман продовжить працювати з командою.
Про це повідомляє Marca.
У вівторок в Кумана відбулася зустріч із нещодавно обраним президентом Барси Жоаном Лапортою.
Вони дійшли згоди з приводу майбутнього нідерландського фахівця - він продовжить працювати з командою в наступному сезоні.
На зустрічі також були присутні спортивний директор Барселони Матеу Алеманнія і технічний директор Рамон Планес. Керівництво клубу повідомило, що впевнене в ефективній роботі Кумана.
Раніше, Мессі встановив рекорд Барселони за кількістю матчів.