Бейл хоче повернутися у Реал

Гарет Бейл прокоментував повернення у Реал

Гарет Бейл переконаний, що зможе спокійно повернутися в Реал після завершення оренди в Тоттенгемі.

Про це розповів сам футболіст.

"Зараз мене нічого не відволікає. Гадаю, головною причиною мого переходу в Тоттенхем було бажання грати у футбол.

Я хотів бути готовим, щоб допомогти збірній Уельсу на Євро. План полягав у тому, щоб провести сезон за "шпор" і повернутися в Реал. Там у мене ще рік контракту. Наразі мій план не змінився", – розповів Бейл

У поточному сезоні вінгер зіграв 25 поєдинків, забив 10 голів і віддав 3 результативні передачі.

Нагадаємо, Реал наблизився до трансферу Мбаппе.