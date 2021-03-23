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Мессі повторив рекорд Пеле

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Черговий рекорд Ліонеля Мессі
Мессі повторив рекорд Пеле
#Мессі

Джерело - espreso.tv.

Форвард Барселони Ліонель Мессі забив 467-й гол у Ла-Лізі та повторив рекорд бразильця Пеле за кількістю голів у одному чемпіонаті.

Про це повідомляє пресслужба іспанського клубу.

21 березня Мессі зробив дубль у матчі чемпіонату Іспанії проти Реал Сосьєдада та допоміг своїй команді перемогти 6:1.

Таким чином, аргентинець довів кількість голів, забитих у чемпіонаті Іспанії до 467-ми та повторити рекорд легендарного бразильця Пеле, який забив 467 м'ячів у чемпіонаті Бразилії.

У інших найбільших європейських лігах кращими бомбардирами всіх часів є Джиммі Грівз (Англія, 357 голів), Герд Мюллер (Німеччина, 365), Сільвіо Піола (Італія, 274) і Деліо Онніс (Франція, 299).

Раніше, Мессі встановив рекорд Барселони за кількістю матчів.

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