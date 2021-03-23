Ексгравець Шахтаря через сім місяців знайшов нову команду

Веллінгтон Нем знайшов новий клуб

Атакувальний півзахисник Веллінгтон Нем підписав однорічний контракт з бразильською Форталезою.

Про це повідомляє Transfermarkt.

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29-річний Веллінгтон Нем, який ще 7 місяців тому покинув Шахтар в статусі вільного агента, лише сьогодні, 23 березня, зумів знайти собі нову команду. Хавбек підписав контрактну угоду з Форталезою, яка виступає у вищому дивізіоні Бразилії. Фінансові умови угоди не повідомляються.

За "гірників" бразилець провів 75 матчів, забив 12 м'ячів і віддав 8 результативних передач.

У 2013 році Шахтар заплатив за Нема 8 млн євро.