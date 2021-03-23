Ліверпуль і Рома цікавляться нападником Зальцбурга

Замбієць проводить вражаючий сезон в Австрії

Джерело - Чемпіон.

Ліверпуль, Рома, Лейпциг і Севілья цікавляться нападником Зальцбурга Патсоном Дакою.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Many European clubs are looking Patson #Daka. #Salzburg striker

has scored 20 goal in 18 games in Fußball-Bundesliga this season. He has also assisted 5 times. #Leipzig, #ASRoma, #Sevilla (Frederic Kanoutè reported him to Monchi) and #Liverpool have asked info. #transfers #LFC — Nicolò Schira (@NicoSchira) March 23, 2021

22-річний замбійський форвард перейшов в Зальцбург влітку 2017 року і з того часу забив 61 гол в 114 матчах австрійського гранда.

Тільки в нинішньому сезоні на рахунку Патсона - 27 голів і вісім результативних передач в 31 матчі у всіх турнірах.

Раніше, Клопп визначився з майбутнім після Ліверпуля.