Ліверпуль і Рома цікавляться нападником Зальцбурга

Ліверпуль, Рома, Лейпциг і Севілья цікавляться нападником Зальцбурга Патсоном Дакою.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Many European clubs are looking Patson #Daka. #Salzburg striker

has scored 20 goal in 18 games in Fußball-Bundesliga this season. He has also assisted 5 times. #Leipzig, #ASRoma, #Sevilla (Frederic Kanoutè reported him to Monchi) and #Liverpool have asked info. #transfers #LFC