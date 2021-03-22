Трубін або Бущан: Циганик оцінив конкуренцію за перший номер збірної України

Голкіпер Шахтаря Андрій Пятов вже не є першим воротарем збірної України, а в найближчих матчах відбору ЧС-2022 гратимуть Георгій Бущан і Анатолій Трубін.

Про це розповів журналіст Ігор Циганик.

"Наскільки я знаю, Шевченко буде ставити першим номером тільки того воротаря, хто має постійну ігрову практику. Андрій Пятов її не має. Конкуренція між Бущаном і Трубіним зараз.

І кого випустить Шевченко? Я думаю, і Бущан, та Трубін отримають свій час в найближчих трьох матчах. Обидва зіграють. Не думаю, що Пятов буде основним", - сказав Циганик.