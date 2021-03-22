Скрипник готується до спекотної кінцівки сезону в УПЛ

Головний тренер Зорі Віктор Скрипник відреагував на поразку від Колоса.

Про це розповів сам тренер.

"У першому таймі матчу з Колосом у нас були хороші моменти, з яких і можна було "вичавити" максимум. Наш суперник зумів забити і далі грав за рахунком. Другий тайм для нас був без моментів – це засмучує. А так, емоції, бажання були в обох команд, але ось такий фінальний результат вийшов. Ми засмучені, але будемо боротися далі.

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У нас була розкішна серія – 14 матчів без програшів. Поразка від Динамо нас десь психологічно надломила. Але, на щастя, у нас є перерва з іграми збірних. Вона нам допоможе повністю розібрати всі помилки, яких ми припускалися останнім часом і по максимуму їх ліквідувати. Це не була остання гра в сезоні, тому йдемо далі, у нас ще є час.

Колос – це наш прямий конкурент, який так само бореться за найвищі місця в турнірній таблиці. Далі буде ще спекотніше – доведеться прикласти чимало зусиль. Будемо старатися і намагатися захистити те місце, на якому в даний момент знаходимося", – розповів Скрипник.