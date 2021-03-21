Інгулець - Олександрія: стартові склади команд

Джерело - Чемпіон.
Інгулець приймає Олександрію в дербі Кіровоградщини в рамках 19 туру Української Прем'єр-ліги.
Головні тренери визанчилися зі стартовими складами команд.
Інгулець: Малиш, Салем, Запорожець, Козак, Бартуловіч, Кучеренко, Шишка, Балан, Сітчінава, Ковальов, Квасний
Запасні: Кринський, Васін, Шевцов, Коваленко, Чайковський, Щедрий, Асмелаш, Синьогуб, Семенко
Олександрія: Паньків, Калюжний, Третьяков, Мірошніченко, Лучкевич, Сітало, Гречишкін, Вантух, Бондаренко, Дубра, Устименко
Запасні: Білик, Мельник, Гордієнко, Бабогло, Стецьков, Мишенко, Петренко, Глоба, Новіков
Поєдинок розпочнеться о 14:00.