Металург переміг Реал Фарму. Результати матчів 13 туру Другої ліги

Джерело - Чемпіон.
У 13 турі української Другої ліги відбулися чотири матчі.
У групі А Діназ вдома переграв Чайку. В іншій групі Яруд зіграв внічию з дублем Миколаєва, Металург впевнено переграв Реал Фарму, Балкани зіграли внічию з Нікополем.
Чемпіонат України - Друга ліга
13 тур, 19 березня
Група А
Діназ - Чайка 2:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 70 Кірієнко, 2:0 - 82 Кірієнко
Група Б
Яруд - Миколаїв-2 1:1 (1:1)
Голи: 0:1 - 30 Фальковський, 1:1 - 45 Літюк (пен)
Балкани - Нікополь 0:0
Металург - Реал Фарма 3:1 (2:0)
Голи: 1:0 - 37 Борисенко, 2:0 - 45 Сидоров, 3:0 - 53 Шалфєєв, 3:1 - 68 Гранчар
Раніше, Нікополь розгромив Енергію у перенесеному матчі Другої ліги.