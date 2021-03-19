Металург переміг Реал Фарму. Результати матчів 13 туру Другої ліги

Кірієнко оформив дубль у матчі з Чайкою

Джерело - Чемпіон.

У 13 турі української Другої ліги відбулися чотири матчі.

У групі А Діназ вдома переграв Чайку. В іншій групі Яруд зіграв внічию з дублем Миколаєва, Металург впевнено переграв Реал Фарму, Балкани зіграли внічию з Нікополем.

Чемпіонат України - Друга ліга

13 тур, 19 березня

Група А

Діназ - Чайка 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 70 Кірієнко, 2:0 - 82 Кірієнко

Група Б

Яруд - Миколаїв-2 1:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 30 Фальковський, 1:1 - 45 Літюк (пен)

Балкани - Нікополь 0:0

Металург - Реал Фарма 3:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 37 Борисенко, 2:0 - 45 Сидоров, 3:0 - 53 Шалфєєв, 3:1 - 68 Гранчар

Раніше, Нікополь розгромив Енергію у перенесеному матчі Другої ліги.