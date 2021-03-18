Барселона запропонує Мессі довічний контракт

Аргентинець залишиться в клубі і після завершення кар'єри

Новий президент Барселони Жоан Лапорта зараз шукає способи переконати Ліонеля Мессі залишитися в клубі.

Про це повідомляє El Confidencial.

Його контракт з каталонцями закінчується в кінці нинішнього сезону.

Лапорта хоче запропонувати Мессі довічний контракт. Після завершення кар'єри аргентинець отримає посаду в структурі клубу.

При цьому Лапорта сподівається, що Мессі погодиться на зниження зарплати, і що його прикладу наслідуватимуть інші гравці Барселони. Це допоможе клубу розв'язувати фінансові проблеми.

Раніше, Куман бажає запросити до Барселони Лукаку.